Jack Draper ve Karolina Muchova ABD Açık'ta yarı finalde!

İngiliz tenisçi Jack Draper ve Çek raket Karolina Muchova, ABD Açık'ta rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselen isimler oldu.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:51
Jack Draper ve Karolina Muchova ABD Açık'ta yarı finalde!
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde İngiliz Jack Draper ve tek kadınlarda Çek Karolina Muchova, yarı finale çıktı.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçlarına devam edildi.

DRAPER VE MUCHOVA YARI FİNALDE

Tek erkeklerde dünya 25 numarası İngiliz Jack Draper, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3, 7-5, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale kaldı.

Tek kadınlarda Çek tenisçi Karolina Muchova ise Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia'yı 6-1, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.


Etiketler: #Jack Draper #Karolina Muchova #ABD Açık #tenis

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