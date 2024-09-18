Harris'ten Gazze'ye ateşkes çağrısı: 'İsrail işgali durdurmalı...'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:14

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'in Filistin topraklarını yeniden işgal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Philadelphia'da Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği'ne konuşan Harris, İsrail ile Filistinli Hamas militanları arasında bir ateşkes ve iki devletli çözüm için çağrı yaptı.

Harris, Ortadoğu'nun istikrarının sağlanması gerektiğini, ancak bu sürecin İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu anlaşmanın, bölgedeki herkesin çıkarına olacak şekilde yapılması gerektiği konusunda netiz" dedi.

HARRIS'İN VAATLERİ



Harris'in konuşması, ekonomik konularla devam etti. Başkan seçilmesi durumunda konut arzını artırmayı hedeflediğini belirtti ve Amerikalıların barınma sorunlarını çözmek için daha fazla yatırım gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, çocuk vergisi kredisini 6 bin dolara çıkarma planını yineledi.

ABD Başkanlık seçimlerinde siyah seçmenlerin oylarının kritik olduğunu söyleyen Harris, Donald Trump'ın bu kesimi kazanma çabalarının yetersiz olduğunu savundu.

İSRAİL-GAZZE SAVAŞI

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in Ekim ayından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 41 bin 252 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 497 kişi ise yaralandı.