Harris'ten Trump'a 'mikrofon' çağrısı: 'Danışmanlarının iradesine bağlı...'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:20

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:20

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Harris'ten açıklama geldi.

Harris, Trump ile televizyonda yapılacak tartışma programında “mikrofonların, tarafların açık bir tartışma yapabilmelerine olanak sağlamak üzere her zaman açık olması gerektiğini” söyledi.

Harris, “ABD başkanlığı için yarışıyoruz. Mikrofonlar her zaman açık olacak şekilde açıkça tartışalım” dedi.

Trump'ın böyle bir koşulu kabul etmesine kendi danışmanlarının izin vermediğinden emin olduğunu ifade eden Harris, şunları söyledi:

“Donald Trump, her zaman mikrofon açıkken tartışmasına izin vermeyen danışmanlarının iradesine tabidir. Eğer kendi yakın çevresi ona güvenmiyorsa, Amerikan halkı da kesinlikle güvenmeyecektir.”

Tartışma programının yapılacağı ABC kanalı, kurallara göre her konuşmacının mikrofonunu rakibinin konuşması süresince sırayla kapatmayı planlıyor.

Trump'ın ekibi Joe Biden ile yaptığı bir önceki münazaradaki kuralların aynen uygulanmasında ısrar ederken, Harris'in ekibi mikrofonların açık bırakılmasını talep etti.