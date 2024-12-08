Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu yankısı: 'Türk Harry Potter, Guimaraes duvarını yıktı'

A BOLA: "BENFICA'NIN ŞAPKASINDAN SADECE TAVŞAN AKTÜRKOĞLU ÇIKTI"

"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın V. Guimaraes'e karşı kazandığı galibiyette gol attı ve en tehlikeli pozisyonlar imza attı. İlk vuruşta golü atan oydu, eğer defans oyuncusunun büyük bir hamlesi olmasaydı kısa bir süre sonra ikinci golü de atabilirdi. Aktürkoğlu, 77. dakikada mücadeleye son verecek golü inanılmaz şekilde kaçıran Pavlidis'in asistini de yaptı. Tüm bunlara ek olarak, kanat oyuncusu, oyundan çıkana kadar her zaman maksimumda olmak üzere muazzam bir savunma hazırlığı sağlıyor."