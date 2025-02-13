Harry Potter dizisinde ‘Dumbledore’u canlandıracak isim belli oldu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:56

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:56

2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen HBO imzalı ‘Harry Potter’ dizisinde ‘Dumbledore’ karakterini için John Lithgow ile anlaşma aşamasında olduğu bildirildi.

79 yaşındaki John Lithgow, ‘Konsey’, ‘Dexter’, ‘Yıldızlararası’, ‘Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ ve ‘Dolunay Katilleri’ gibi yapımlarla tanınıyor.

‘Albus Dumbledore’ karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 2023 yılında hayatını kaybetti. Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan ‘Sir’ ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı.

Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor. Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde 'Dumbledore' karakterini Richard Harris canlandırdı.