Harry Potter temalı park Tokyo'da açılıyor
Harry Potter hayranları yakında asalarını alıp cüppelerini giyebilecek ve cuma günü Tokyo'da açılacak yeni bir tema parkında kendilerini büyücü çocuğun dünyasına dahil edebilecekler.
Warner Brothers Studio Tour Tokyo, sevilen Toshimaen eğlence parkının batı bölgesinde, 94 yıl sonra 2020'de kapanmasının ardından, Diagon Yolu ve Sihir Bakanlığı gibi ikonik film mekanlarını yeniden yaratıyor.
Warner Bros Studio Tour Tokyo'nun başkan yardımcısı ve genel müdürü Torben Jensen, Japonya'nın başkentine yakın konumunun, özellikle de Covid-19 salgını sonrasında küresel turizm canlanırken ideal olduğunu belirtti.
Reuters'ta yer alan habere göre, parkı gezerken basına yaptığı açıklamada Jensen, "Asya'daki ilk tur olma özelliğimiz ve Japonya'ya gelen ziyaretçi sayısının artması, bizi bölgesel pazarın merkezine yerleştiriyor. Harry Potter film yapımının yeni bir boyutunu Asyalı hayranlara sunuyoruz" dedi.
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