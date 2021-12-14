Harvard Üniversitesi: Düşük karbon emisyonu ölümleri azaltıyor

14 Aralık 2021 Salı, 14:00

Hava kirliliği, küresel düzeyde her geçen gün artarak insan yaşamını olumsuz etkilemeye devam ederken Harvard Üniversitesi’nin yayımladığı bir araştırma konuyu bir başka noktaya taşıdı.

Newsweek’in haberine göre, araştırmada, otomobillerde kullanılan karbon emisyonu oranlarının insan hayatını doğrudan etkileyebildiği kaydedildi.



BİNLERCE İNSANIN HAYATI KURTARILABİLİRDİ



Onlarca yıl sürdüğü belirtilen araştırmanın karbon emisyonlarının halk sağlığı üzerindeki etkisinin incelendiği ve eğer otomobiller 2008 yılındaki emisyonlarını 2017 yılına kadar sürdürseydi, bu alanda görülen ölümlerin 2.4 kat oranında daha fazla olacağı sonucuna varıldı.



ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayımlanan çalışmada, karbon emisyonlarının 2008 yılında daha da fazla düşürülmüş olsaydı hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybeden binlerce insanın kurtarılabileceği öne sürüldü.



“EMİSYONLAR İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ KRİTİK”



Araştırmanın baş yazarı Ernani Choma Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, “Karbon emisyonlarını azaltma konusunda önemli bir şekilde ilerlememize rağmen nüfusun ve büyük araçların sayısının artması olumlu etkiyi yok etti. Bu nedenle, daha katı politikalar uygulamazsak ilerleme kaydetmemiz zor olacaktır” dedi.



Yapılan araştırma, karbon emisyonlarının halk sağlığını nasıl etkilediğinin en net tasviri olarak nitelenirken Minnesota Üniversitesi hava kalitesi araştırmacısı Sumil Thakrar, AP’ye yaptığı açıklamada, karbon emisyonları ve halk sağlığı arasındaki ilişkiyi anlamanın kritik olduğunu söyledi.



Thakrar, “Çevre politikasının düzgün olması, son on yılda ulaşımdaki karbon emisyonlarını büyük ölçüde azalttı. Ancak karbon emisyonu kontrollerinin faydalarını iyi derecede anlayabilmek zordur. Çünkü birçok farklı etmeni bir arada takip etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“DAHA SERT POLİTİKALAR UYGULANMALI”



Araştırmayı yürüten Choma ve meslektaşları, nüfus ve araç boyutlarındaki artış eğilimlerinin devam etmesi halinde günümüzde uygulanan kuralların sağlık açısından etkili olamayacağını öne sürdü.



Choma karbon emisyonlarını azaltmak için daha sert politikalar uygulanması gerektiğini önererek, “Eğer 2030 yılına kadar hiçbir şey değişmezse, karbon emisyonlarından kaynaklanan ölümlerde yalnızca az bir miktar düşüş göreceğiz” dedi.