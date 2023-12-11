Harvard'da Filistin kararı: Öğrenciler disipline verildi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:41

Güncelleme: 11.12.2023 - 15:41

Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Harvard'da, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 öğrenci, disiplin kuruluna sevk edildi.

Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentindeki Harvard Üniversitesinin 1873'ten beri yerel yayın yapan The Crimson gazetesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinden konuya ilişkin "Üniversite mensuplarının, normal faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyen eylemler yapmak ve bildirgeyi ihlal, kabul edilemez davranışlar teşkil eder ve disipline tabidir" açıklaması yapıldı.

Kasımda üniversite kampüsünde, Filistin yanlısı yürüyüş düzenleyen öğrencilere uyarı, gözaltı veya okuldan uzaklaştırma cezası verilmesi düşünülüyor.

Filistin yanlısı eylemler düzenlediği için disiplin kuruluna gönderilen öğrencilerden Kojo Acheampong, "Bunun bizi durdurmayacağını biliyoruz. Bu saldırıların, Filistin halkıyla dayanışmamızın önüne geçmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

HARVARD REKTÖRÜ CLAUDINE GAY DE İSTİFA ETMEYE ZORLANMIŞTI

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı.

Üç rektör de saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

3 rektör, Komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından dün istifa etmişti.