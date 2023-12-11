Kayıp yüzük süpürgeden çıktı: Değeri 23,4 milyon TL

Otel odasında kaybolduğu bildirilen 750 bin avro (23,4 milyon TL) değerindeki elmas yüzük, elektrikli süpürgenin toz torbasından çıktı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:22
Kayıp yüzük süpürgeden çıktı: Değeri 23,4 milyon TL
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Fransa'nın başkenti Paris'te, bir otel odasında kaybolduğu bildirilen 750 bin avro (23,4 milyon TL) değerindeki elmas yüzük, yapılan aramaların sonucunda bulundu. Yüzüğün, bir elektrikli süpürgenin içindeki toz torbasından çıktığı açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan Malezyalı bir iş insanı, kaldığı odadaki masanın üzerine yüzüğünü bıraktıktan sonra alışverişe gittiğini ancak döndüğünde yüzüğünü bulamadığını söyledi.

Malezyalı iş insanının şikayetinin ardından otel, "tüm ipuçlarını takip ettiklerini" ve yüzüğün güvenlik görevlileri tarafından elektrikli süpürgenin içinde bulunduğunu açıkladı.

2018 yılında da aynı otelde kalan bir Suudi Kraliyet Ailesi üyesi, kaldığı süitten 800 bin avro (24,9 milyon TL) değerinde bir yüzüğün çalındığı ihbarında bulunmuştu. Bundan aylar önce ise beş silahlı kişi, otelin içindeki vitrinden değeri 4 milyon avronun (124 milyon TL) üzerindeki mücevherleri çalarak kaçmıştı.


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