Harvardlı bilim insanları 'uzun yaşamın' sırrını buldu

Yeni bir araştırma, yürüyüşten ağırlık çalışmasına, bahçecilikten farklı egzersiz türlerine kadar çeşitli aktivitelerle düzenli olarak ilgilenmenin, toplam fiziksel aktivite süresi aynı kalsa bile erken ölüm riskini düşürebileceğini ortaya koydu.

BMJ Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, egzersiz ile uzun ömür arasındaki bilinen ilişki yalnızca “ne kadar hareket edildiği” ile sınırlı değil. Bulgular, kaç farklı türde fiziksel aktivite yapıldığının da önemli olabileceğine işaret ediyor.

111 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, egzersiz çeşitliliğinin ölüm oranları üzerindeki etkisini değerlendirmek için 30 yılı aşkın süre içinde yürütülen, Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması kapsamında toplanan 111 binden fazla yetişkinin sağlık ve yaşam tarzı verilerini analiz etti.

Katılımcılar; yürüyüş, hafif koşu, koşu, bisiklet (sabit bisiklet dahil), kulvar yüzmesi, kürek çekme, jimnastik hareketleri, tenis, squash/raketbol, ağırlık ve direnç egzersizleri, yoga, esneme-tonlama, bahçe işleri, ağır açık hava işleri ve merdiven çıkma gibi aktiviteleri haftalık olarak ne kadar yaptıklarını bildirdi.

Araştırmacılar, katılımcıları hem aktivite düzeyi hem de aktivite çeşitliliği açısından puanladı; ardından olası sağlık ve yaşam tarzı değişkenlerini de hesaba katarak sonuçları değerlendirdi.

ÇEŞİTLİLİK ARTTIKÇA RİSK AZALIYOR

Çalışma, en yüksek egzersiz çeşitliliğine sahip kişilerin, en düşük çeşitliliğe sahip olanlara kıyasla erken ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğunu gösterdi. Üstelik bu ilişki, fiziksel aktivitenin tüm düzeylerinde geçerliydi: Toplam egzersiz süresi ne olursa olsun, daha fazla türde aktivite yapmak uzun ömürle bağlantılı bulundu.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar, ömrünü uzatmak isteyen bireyler için uygulanabilir bir mesaj veriyor: Tek bir rutine sıkışmak yerine hareketi çeşitlendirmek fayda sağlayabilir.

“TEK BİR TÜRE BAĞLI KALMAYIN”

Çalışmanın sorumlu yazarı Yang Hu, insanların zaman içinde tercihlerine ve sağlık durumlarına göre doğal olarak farklı aktiviteler seçtiğini belirterek, “Nasıl egzersiz yapacağınıza karar verirken, tek bir türe bağlı kalmak yerine birden fazla fiziksel aktivite türüyle uğraşmanın ek sağlık faydaları olabileceğini akılda tutmak gerekir” dedi.

Araştırmacılar ayrıca, geniş örneklem ve uzun takip süresinin bulguları güçlendirdiğini; ancak katılımcıların egzersiz verilerini kendi beyanlarıyla aktarmasının hata payı yaratabileceğini ve örneklemin büyük ölçüde beyaz sağlık profesyonellerinden oluşmasının sınırlayıcı bir unsur olduğunu da kaydetti.