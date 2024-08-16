Hastanın yeri bilinmiyor… Bir ülkede daha maymun çiçeği tespit edildi!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 14:35

Güncelleme: 16.08.2024 - 14:35

Pakistan’ın kuzeyinde bulunan Khyber Pakhtunkwa eyaletinde bölge sağlık müdürlüğü tarafından cuma günü yapılan açıklamada, bir maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

HASTANIN YERİ BİLİNMİYOR

Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Mardan bölgesinde çalışan Dr. Javed Iqbal, Reuters’a yaptığı açıklamada, yakın zamanda Suudi Arabistan'dan döndüğü belirtilen erkek maymun çiçeği hastasının yerinin bilinmediğini söyledi.

Dr. Javed Iqbal, hastanın ilk olarak eyalet başkenti Peşaver'deki bir hastanede test olup tavsiye aldığını, daha sonra Mardan şehrindeki evine gittiğini ve sonra başka bir bölgeye yolculuk yaptığını söyledi.

Mardan Bölge Sağlık Birimi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hastanın Mardan'daki evini ziyaret ettiğimizde kapı dışarıdan kilitliydi ve komşuları bize ailenin Dir şehrine gitmek üzere ayrıldığını söyledi. Dir bölgesindeki sağlık birimindeki meslektaşlarımıza ulaştık, ancak orada bile izi bulunamadı.”

Pakistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Sajid Shah, teyit edilen vaka hakkında araştırmanın devam ettiğini ve süreç tamamlandığında hastanın hangi maymun çiçeği varyantına yakalanmış olduğunun anlaşılacağını belirtti.

KÜRESEL TEHDİT BÜYÜYOR

Perşembe günü küresel sağlık yetkilileri İsveç'te bir maymun çiçeği varyantının tespit edildiğini doğruladı ve bu virüsün kıta dışına yayıldığının ilk işareti olan Afrika'da büyüyen salgınla ilişkilendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, çarşamba günü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki vakaların komşu ülkelere yayılmasının ardından salgın konusunda en üst düzeyde alarm verdi.

Mevcut salgının başladığı Ocak 2023'ten bu yana Kongo'da çoğunluğu çocuk olmak üzere 27 bin vaka ve bin 100'den fazla ölüm meydana geldi.

Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu hastalık, grip benzeri semptomlara ve irin dolu lezyonlara yol açıyor. Hastalık genellikle hafif seyretmekle birlikte ölümcül olabilir; çocuklar, hamile kadınlar ve HIV taşıyıcıları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu risk daha yüksek.