Hava üstünlüğü tartışılıyor: ABD’nin iki savaş uçağı vuruldu

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, F-15E tipi savaş uçağı Cuma günü İran’ın güneybatısında düşürüldü. Uçaktaki iki kişilik mürettebattan biri kurtarılırken, diğer personelin akıbeti henüz netleşmedi.

Kayıp mürettebat için başlatılan arama-kurtarma operasyonunun savaşın en riskli süreçlerinden biri olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür görevlerin düşman ateşine açık olması nedeniyle yüksek risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Ayrı bir olayda, A-10 tipi saldırı uçağının İran ateşiyle vurulduğu ancak pilotun uçağı Kuveyt hava sahasına kadar götürmeyi başardığı aktarıldı.

Pilotun fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldığı ve sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanan görüntülerde, ABD’ye ait C-130 tipi uçaklar ve askeri helikopterlerin alçak irtifada uçuş yaptığı görüldü.

Ancak operasyon sırasında bir ABD helikopterinin de İran’dan açılan ateş sonucu isabet aldığı bildirildi. Yetkililer, helikopterin Irak’a ulaşmayı başardığını aktardı.

İran devlet medyasına bağlı bir yerel kanal, düşürülen uçaktaki pilot ya da pilotların yakalanması halinde güvenlik güçlerine teslim edilmesi için ödül verileceğini duyurdu.

Bazı yayınlarda ise bölgedeki sivillere ABD askerlerini hedef almaları yönünde çağrılar yapıldığı aktarıldı.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ İDDİALARI SORGULANIYOR

Yaşanan gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin daha önce dile getirdiği “hava üstünlüğü sağlandı” yönündeki açıklamalarla çelişti.

Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada İran’ın hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini öne sürmüş ve operasyonların hedeflerine yaklaştığını belirtmişti.

Ancak son olaylar, İran’ın hava savunma kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmadığına işaret etti.

Pentagon, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bugüne kadar 13 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 370 ABD askerinin de yaralandığını bildirdi.

Cuma günü yaşanan olayın, savaşın başlangıcından bu yana düşürülen dördüncü F-15 olduğu, A-10 tipi uçak için ise ilk kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin, Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirtti.

Trump, "Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz" dedi.