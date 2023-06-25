Telegraph: 'ABD ve Rusya, Suriye'de doğrudan çatışmanın eşiğinden döndü'

Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 25.06.2023 - 09:21

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın yazarlarından Con Coughlin, yeni kitabında ABD ve Rusya'nın, Suriye'de doğrudan çatışmanın eşiğinden döndüğünü öne sürdü.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Coughlin, "Esad: Tiranlığın Zaferi" (Assad: The Triumph of Tyranny) adlı kitabında, ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı birliklerle Rus güçlerinin, Mayıs 2017'de büyük bir çatışmanın eşiğinden döndüğünü savundu.

Kitaptaki iddialara göre, Washington'ın IŞİD'e karşı oluşturduğu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı'nın (Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve) komutanı Stephen Townsend ve Rus birliklerin başındaki yetkili arasında anlaşmazlık yaşandı.

Townsend, bu dönemde Rus birliklerin başında "General Kıyamet" lakaplı Sergey Surovikin'in yer aldığını fakat söz konusu tartışmanın, Surovikin'in izne ayrıldığı bir dönemde yaşandığını söyledi.

Buna göre geçici olarak Surovikin'in yerine gelen yetkili, Suriye'deki ABD - Rusya birlikleri arasında doğrudan çatışmanın önlenmesini amaçlayan iletişim protokollerine uymadan hareket etti.

Townsend ve kimliği paylaşılmayan Rus yetkili arasında çıkan tartışmada tansiyon artınca, karşılıklı tehditlerde bulunuldu.

Buna göre Ruslar, ABD askerlerinden Suriye'nin güneyindeki Humus kentinde yer alan El Tanf'taki üssü boşaltmalarını istedi. Bunu gerçekleştirmemeleri halinde de Amerikan askerlerini, üssü havaya uçurmakla tehdit ettiler.

Townsend, artan gerginlikte Rus mevkidaşını arayarak kendisine "Konuşacak mıyız, savaşacak mıyız?" diye ültimatom verdiğini ileri sürdü.

ABD'li general, bunun üzerine Rusların geri adım attığını ve büyük bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü öne sürdü.

Townsend, "Biz Suriye'de görev yaparken, Rusların provokatif eylemleri hiçbir zaman yanlarına kâr kalmadı" dedi.

Buna ek olarak kitapta, kimliği paylaşılmayan Arap bir eski istihbarat şefinin, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "aptal" olduğunu düşündüğü iddiasına da yer verildi.

Eski istihbaratçı, "Bir araya geldiklerinde Putin, onu çoğu zaman görmezden gelir ve kendi yetkilileriyle konuşurdu" ifadelerini kullandı.

2011'den beri iç savaşın yaşandığı Suriye'de şimdiye dek yarım milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6,6 milyon Suriyeli ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı.