Havaalanına geç kaldı, facianın eşiğinden döndü: Brezilyalı adam düşen uçağı son anda kaçırdı!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:45

Güncelleme: 10.08.2024 - 13:45

Brezilya'da Voepass Havayolları'na ait bir uçağın Vinhedo'da yerleşim alanına düşmesi sonucu 61 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta bulunan 57 yolcu ve 4 mürettebattan kurtulan olmadı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına destek verilmeye devam edilirken, kazanın nedeni araştırılıyor.





KAÇIRILAN UÇUŞ, KURTARILAN HAYAT

Rio de Janeiro'da yaşayan Adriano Assis, hastanede çalıştığı gece nöbetinin ardından havaalanına geç varınca uçağı kaçırarak bu trajik kazadan kıl payı kurtuldu.

Uçuşu kaçırdıktan sonra sinirlenen Assis, havaalanı görevlisinin hayatını kurtardığını öğrendiğinde büyük bir minnetle ona sarıldı.

Uçuşu kaçırdığı için kendisini şanslı hisseden Assis, "Eğer görevliler görevlerini yapmamış olsaydı, şu anda hayatta olmayabilirdim" dedi.





ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Voepass Havayolları, kazanın ardından önceliklerinin kurbanların ailelerine destek vermek ve kazanın nedenini belirlemek olduğunu açıkladı.

Brezilya askeri polisi, uçağın düştüğü yerleşim alanında kurtulan olmadığını doğruladı ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.