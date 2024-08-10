Havaalanına geç kaldı, facianın eşiğinden döndü: Brezilyalı adam düşen uçağı son anda kaçırdı!

Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında 61 kişi hayatını kaybetti. Rio de Janeiro'dan bir yolcu olan Adriano Assis, havaalanındaki bir karışıklık nedeniyle uçağa binemediği için bu faciadan sağ kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:45
Havaalanına geç kaldı, facianın eşiğinden döndü: Brezilyalı adam düşen uçağı son anda kaçırdı!
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Brezilya'da Voepass Havayolları'na ait bir uçağın Vinhedo'da yerleşim alanına düşmesi sonucu 61 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta bulunan 57 yolcu ve 4 mürettebattan kurtulan olmadı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına destek verilmeye devam edilirken, kazanın nedeni araştırılıyor.

No survivors after plane carrying 61 people crashes in Brazil, authorities say - ABC News

KAÇIRILAN UÇUŞ, KURTARILAN HAYAT

Rio de Janeiro'da yaşayan Adriano Assis, hastanede çalıştığı gece nöbetinin ardından havaalanına geç varınca uçağı kaçırarak bu trajik kazadan kıl payı kurtuldu.

Uçuşu kaçırdıktan sonra sinirlenen Assis, havaalanı görevlisinin hayatını kurtardığını öğrendiğinde büyük bir minnetle ona sarıldı.

Uçuşu kaçırdığı için kendisini şanslı hisseden Assis, "Eğer görevliler görevlerini yapmamış olsaydı, şu anda hayatta olmayabilirdim" dedi.

Man misses doomed Brazil flight after airline worker denies him entry - India Today

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Voepass Havayolları, kazanın ardından önceliklerinin kurbanların ailelerine destek vermek ve kazanın nedenini belirlemek olduğunu açıkladı.

Brezilya askeri polisi, uçağın düştüğü yerleşim alanında kurtulan olmadığını doğruladı ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


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