Brezilya'da 62 kişinin bulunduğu uçak düştü
Brezilya yerel televizyon kanalı GloboNews canlı yayında Brezilya'da 62 yolcu taşıyan bir uçağın düştüğünü duyurdu.
Brezilya’nın São Paulo eyaletinin Vinhedo şehrinde mürettebatla birlikte 62 kişinin bulunduğu ATR-72 tipi uçak düştü.
Brezilya havayolu şirketi Voepass kazayı doğruladı. Şirket, uçaktaki kişilerin sağlık durumları hakkında bilgileri olmadığını belirtti.
Brezilya'nın GloboNews televizyonu uçağın düşmesinin ardından geniş bir alanda yangın çıktığını gösteren görüntüler yayımladı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın ağaçlık bir alanın içine düştüğü, ardından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görünüyor.
Brezilya'da 62 kişinin bulunduğu uçağın düşme anı ortaya çıktı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 9, 2024
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