Havaalanında 300 kilo bomba bulundu: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Polonya’nın Gryzliny havaalanında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 300 kilogram ağırlığında iki adet bomba bulundu. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için 500 çevre sakini bölgeden tahliye edildi, tren yolu ve ekspres yol trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:51
Havaalanında 300 kilo bomba bulundu: Yüzlerce kişi tahliye edildi
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Polonya’nın kuzeyindeki Olsztyn kenti yakınlarında yer alan küçük uçakların kullandığı Grzyliny havaalanında 2. Dünya Savaşı döneminden kalma 2 patlamamış bomba bulundu.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları toplam ağırlıklarının 300 kilo olduğunu tespit ettikleri bombaların patlaması durumunda 1,5 kilometre genişliğindeki alanı etkileyebileceğini belirledi.

Bunun üzerine havaalanı yakınında bulunan bir köydeki 500 kişi tahliye edildi.

Polis, havaalanı yakınındaki tren yolu ile S51 numaralı ekspres yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Bölgedeki yetkililer, bombaların güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarılmasının birkaç saati bulabileceğini belirtti.

Güvenli şekilde çıkarılması planlanan bombaların daha sonra uzman ekiplerce askeri poligonda imha edileceği öğrenildi.


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