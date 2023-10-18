Havaalanında alarm verildi: Scholz yere yattı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:06
Abone Ol google-news

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havaalanında Mısır’a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi.

Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü. Uçakta bulundan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yanıt olarak Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi.


Almanya almanya başbakanı Olaf Scholz scholz israil Siren

İlgili Haberler

Almanya Başbakanı Scholz'dan skandal açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Almanya Başbakanı Scholz'dan skandal açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Almanya dil bilme şartını kaldırdı, imkanları kolaylaştırdı: 55 bin TL maaşla işçi arıyor!

Almanya dil bilme şartını kaldırdı, imkanları kolaylaştırdı: 55 bin TL maaşla işçi arıyor!

En Çok Okunan Haberler