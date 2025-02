Havaalanında taksi yapan bir uçak, diğer uçağın kuyruğuna çarptı

ABD'de Seattle-Tacoma Havaalanı'nda pistte taksi yapan bir Japan Airlines uçağının park halindeki bir Delta Airlines uçağına çarptığı, uçakların hasar gördüğü ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Seattle-Tacoma Havaalanı'ndan açıklamaya göre, taksi yapan uçağın kanadı park halindeki Delta uçağının kuyruğuna çarptı.

Yolcular tarafından sosyal medyada paylaşılan pist fotoğrafları, Japan Airlines uçağının kanadının Delta uçağının kuyruğunu yarıya kadar kestiğini gösteriyor.

So, we were sitting on the tarmac at SeaTac and another plane ran into us, just casually sliced into our tail. Very scary. #Seattle pic.twitter.com/MrhQRi8Yvb