Havaalanında taksi yapan bir uçak, diğer uçağın kuyruğuna çarptı

ABD'de bir havaalanında pistte taksi yapan bir Japan Airlines uçağı, park halindeki bir Delta Airlines uçağının kuyruğuna çarptı. Uçakların hasar gördüğü olayda, kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Havaalanında taksi yapan bir uçak, diğer uçağın kuyruğuna çarptı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:51

ABD'de Seattle-Tacoma Havaalanı'nda pistte taksi yapan bir Japan Airlines uçağının park halindeki bir Delta Airlines uçağına çarptığı, uçakların hasar gördüğü ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Seattle-Tacoma Havaalanı'ndan açıklamaya göre, taksi yapan uçağın kanadı park halindeki Delta uçağının kuyruğuna çarptı.

Yolcular tarafından sosyal medyada paylaşılan pist fotoğrafları, Japan Airlines uçağının kanadının Delta uçağının kuyruğunu yarıya kadar kestiğini gösteriyor.

 

Olayın havalimanı operasyonları üzerinde “minimum etkisi” olduğunu belirten Seattle-Tacoma Havaalanı, şunları kaydetti:

“Şu anda herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir. SEA, yolcuları güvenli bir şekilde uçaktan indirmek ve terminale getirmek için her iki havayolu ile birlikte çalışıyor.”

Ucuz atlatılan kaza, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin havada çarpışmasının ardından meydana geldi.


Etiketler: #ABD #uçak

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