Havada felaketin eşiğinden dönüldü: Burun kısmı parçalandı

Olay, çarşamba günü Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den, Hindistan kontrolündeki Keşmir’in en büyük şehri Srinagar’a giden bir IndiGo uçağında yaşandı. Normalde 1,5 saat süren uçuş sırasında uçak aniden yoğun doluya yakalandı.

Şirketin yaptığı açıklamada, “Uçuş ve kabin ekibi protokole uygun şekilde hareket etti, uçak Srinagar’a güvenli şekilde indi” denildi.

Yolculardan Sheikh Samiullah’ın paylaştığı video, uçağın sarsıldığı anları ve yolcular arasında yaşanan paniği gözler önüne serdi. Görüntülerde yolcuların çığlık attığı, çocukların ağladığı duyuluyor.

Samiullah, Hindistan basınına yaptığı açıklamada, “Her şey normaldi. İnişe 30 dakika kalmıştı. Pilot kemerleri bağlayın dediğinde her şey başladı. Öleceğimizi düşündüm. Uçaktan inip burnundaki deliği görünce daha da korktuk. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım” dedi.

UÇAĞIN BURNUNDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Şirket hasarın boyutuna dair detay paylaşmazken, yolcular tarafından çekilen fotoğraflar uçağın burun kısmında büyük bir delik oluştuğunu gösteriyor.

Hava şartlarının kötü olduğu Delhi’de aynı gün akşam saatlerinde yoğun yağmur, şimşek ve fırtına yaşandığı bildirildi.