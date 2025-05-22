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Havada felaketin eşiğinden dönüldü: Burun kısmı parçalandı

Havada felaketin eşiğinden dönüldü: Burun kısmı parçalandı

22.05.2025 12:23:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Havada felaketin eşiğinden dönüldü: Burun kısmı parçalandı

Hindistan’da Delhi’den Srinagar’a giden IndiGo havayollarına ait bir yolcu uçağı, seyir halindeyken ani bir dolu fırtınasına yakalandı. Şiddetli türbülans yaşanan uçakta yolcular korku dolu anlar yaşadı. Burun kısmında büyük hasar oluşan uçak, pilotun müdahalesiyle güvenle iniş yaptı.

Olay, çarşamba günü Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den, Hindistan kontrolündeki Keşmir’in en büyük şehri Srinagar’a giden bir IndiGo uçağında yaşandı. Normalde 1,5 saat süren uçuş sırasında uçak aniden yoğun doluya yakalandı.

Şirketin yaptığı açıklamada, “Uçuş ve kabin ekibi protokole uygun şekilde hareket etti, uçak Srinagar’a güvenli şekilde indi” denildi.

Yolculardan Sheikh Samiullah’ın paylaştığı video, uçağın sarsıldığı anları ve yolcular arasında yaşanan paniği gözler önüne serdi. Görüntülerde yolcuların çığlık attığı, çocukların ağladığı duyuluyor.

Samiullah, Hindistan basınına yaptığı açıklamada, “Her şey normaldi. İnişe 30 dakika kalmıştı. Pilot kemerleri bağlayın dediğinde her şey başladı. Öleceğimizi düşündüm. Uçaktan inip burnundaki deliği görünce daha da korktuk. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım” dedi.

UÇAĞIN BURNUNDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Şirket hasarın boyutuna dair detay paylaşmazken, yolcular tarafından çekilen fotoğraflar uçağın burun kısmında büyük bir delik oluştuğunu gösteriyor. 

Hava şartlarının kötü olduğu Delhi’de aynı gün akşam saatlerinde yoğun yağmur, şimşek ve fırtına yaşandığı bildirildi.

İlgili Konular: #uçak #Hindistan