Havada panik! Motoru arızalanınca acil iniş yaptı

China Eastern Havayolları'na ait A330-300 tipi uçak, motor arızası nedeniyle Xiamen'e acil iniş yaptı.

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Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:24
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Çin'de, A330-300 tipi uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 

The Aviation Herald isimli havacılık haberleri sitesinde yer alan açıklamada, Şangay'dan havalanan uçağın motorunun, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra arızalandığı bildirildi.

Motor arızasının, uçağın, 34 bin 100 fitte Hong Kong'a uçuşu sırasında meydana geldiği ve kabinde şiddetli titreşime yol açtığı kaydedilen açıklamada, uçağın Xiamen'e sorunsuz iniş yaptığı, yolcu ve mürettebattın güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiği belirtildi.

Arızanın uçakta yol açtığı, bazı yolcular tarafından kaydedilen şiddetli titreşime ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.


Çin uçak motor Arıza

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