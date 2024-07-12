Hawaii açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:42

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:42

Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamada, adanın Na Pali sahilinde yürüyüş yapan birkaç kişinin helikopterin okyanusa çakılma anına şahit olduğu ve polisi aradığı belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"Robinson R44" tipi helikopterin Ada'daki yerel bir seyahat acentesine ait olduğu, arama kurtarma ekiplerinin, tur sırasında okyanusa düşen helikopterin içindeki 1 kişinin cesedine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.