Hawaii açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Hawaii eyaletinin Kauai Adası açıklarında bir helikopterin okyanusa düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.
Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamada, adanın Na Pali sahilinde yürüyüş yapan birkaç kişinin helikopterin okyanusa çakılma anına şahit olduğu ve polisi aradığı belirtildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
"Robinson R44" tipi helikopterin Ada'daki yerel bir seyahat acentesine ait olduğu, arama kurtarma ekiplerinin, tur sırasında okyanusa düşen helikopterin içindeki 1 kişinin cesedine ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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