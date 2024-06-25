AJet, bayramda rötarsız uçamadı: 'Tren gibi uçak yolculuğu'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Ajet’te en çok sorun yaşanan gün 22 Haziran Cumartesi oldu. Kars’ta yurttaşlar neredeyse 14 saat uçak beklerken, Ankara-İzmir arası seferlerde de dört saatlik gecikmeler yaşandı. Söz konusu durum, Kars’tan Ankara’ya tren yolculuğunun 25 saat sürmesi nedeniyle “Tren gibi uçak yolculuğu” yorumlarına neden oldu.

Bazı illerde firmanın yaptığı anonslarda da gecikmelere Hava Trafik Kontrolleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası’nın (HTK-SEN) “sendikal faaliyeti” gerekçe gösterildi. Sendika ise “İnisiyatif almadan çalışma, faaliyeti katiyen bir iş bırakma ya da iş yavaşlatma değildir. Hava trafik kontroller kendi inisiyatiflerinde mesleki açıdan zorunlu olmadıkları halde iş yüklerini ve risklerini artırarak uçuşlara direkt rota verme inisiyatifini askıya almaktan ibarettir” dendi.

ÖZELLEŞTİRME HAZIRLIĞI MI?

Cumhuriyet’in ulaştığı HTK-SEN’den bir yetkili de “AJet ile ilgili operasyonel de çok ciddi sıkıntılar var. Muhtemelen teknik bir sebep olabilir. Bazı şirketler operasyonel sıkıntılarını da bize yüklemeye hevesli olabiliyor, bazı anonslarda duyuyoruz” yorumunu yaptı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp da Kars’ta yaşanan gecikmeye tepki gösterdi. Alp, “Biz bu sorunları, bir özelleştirme hazırlığı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

