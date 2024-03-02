Hawaii açıklarında ilk kez erkek kambur balinalar çiftleşti

Bilim insanları tarafından ilk kez iki erkek kambur balinanın Hawaii açıklarında çiftleştiği gözlemlendi. Kambur balinalar üzerinde onlarca yıldır yapılan araştırmalara rağmen, erkek balinanın penisi nadir bir şekilde görülmüştü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:19
Hawaii açıklarında ilk kez erkek kambur balinalar çiftleşti
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Araştırmacılar, ilk kez erkek kambur balinaların bir cinsel faaliyette bulunduğunu belgelemiş oldu.

Bilim insanları tarafından da doğrulanan bu olay, Ocak 2022'de Maui adasının batısındaki sularda meydana gelmiş ve iki balina bir tekneye yaklaşıp etrafında döndükten sonra teknenin yaklaşık üç ila beş metre altında cinsel faaliyette bulunmuştur.

Balinaların her ikisinin de erkek olması, Lyle Krannichfeld ve Brandi Romano tarafından çekilen fotoğrafların kambur balinalarda homoseksüel davranışın ilk kanıtı ve türün ilk seks gözlemi olmasını sağlıyor. Homoseksüel davranış hayvanlar aleminde yaygın olduğu biliniyor. Yunuslar ile orka balinaları arasında bu şekilde çiftleşmenin görüldüğü, ancak daha önce kambur balinalar arasında hiç görülmediği bildirildi.

Araştırmanın başyazarı Stephanie Stack, kambur balinaların cinsel davranışlarının "şimdiye kadar çoğunlukla bir gizem olarak kaldığını" belirterek, "Bu keşif, kambur balina davranışları hakkındaki önyargılarımıza meydan okuyor. Bu inanılmaz canlıların karmaşık sosyal yapılarını uzun zamandır biliyor olsak da, iki erkek balinanın çiftleşmesine ilk kez tanık olmak eşsiz ve dikkate değer bir olay" dedi.

16 metre uzunluğunda ve 36 ton ağırlığında olduğu olan kambur balinaların, sonbahar ve kış aylarında daha sıcak, tropikal iklimlere göç etmeden önce genellikle yaz aylarını kutup sularında beslenerek geçirdikleri biliniyor. Bir zamanlar ticari balina avcılığının tehdidi altında olan kambur balina sayıları son yıllarda yeniden artış göstermiştir.

Hawaii açıklarında çekilen bu fotoğraf sırasında balinalardan birinin diğerini göğüs yüzgeçleriyle tutarak içine girdiği görüldü. Alttaki balinanın hasta olduğu, belirgin bir şekilde zayıfladığı ve bazen deniz memelilerinde bulunan beyaz renkli parazitler olan balina bitleriyle kaplı olduğu görüldü.

Erkek kambur balinaların penisleri, yüzerken daha aerodinamik hale getirmek için genellikle "genital yarık" olarak bilinen yerde gizlenir. Kambur balinaların penisi geçmişte sadece birkaç kez, idrarını yaparken görülmüştür.


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