Uzman psikolog uyardı: 'Mavi Balina' oyunundan sonra yeni tehlike 'Mavi Bebek' oyunu

Mavi Balina, Mariam ile Momo’dan sonra Mavi Bebek oyununun ortaya çıktığını ve en büyük görevin aileye düştüğünü belirten uzman psikolog Çağla Yılmaz, "Çocuğun davranışlarında bir değişikli fark ediliyorsa, sessizleştiyse, korku belirtileri gösteriyorsa, sizden uzaklaştıysa, iletişim kurmuyorsa, odasından çıkmıyorsa, gergin tavırlar sergiliyorsa muhakkak dikkat edelim" dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:40
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Çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan, önceki tehlikeli oyunlar Mavi Balina, Mariam ve Momo'nun ardından ortaya çıkan "Mavi Bebek" oyunu, uzmanlar tarafından ciddi bir uyarı ile karşılanıyor. Psikolog Çağla Yılmaz, bu tür oyunların çocukların zihinsel, psikolojik ve bedensel süreçlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

Oyunun kademeli bir şekilde tehlikeli görevler içerdiğini ve genellikle 9-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik olduğunu ifade eden Yılmaz, oyunun sosyal medya aracılığıyla hızla yayıldığını ve çocukları tehdit ederek manipüle ettiğini açıklıyor. Mavi Bebek oyununun, çocuklara verilen görevlerin tamamlanmaması durumunda tehdit mesajları içerdiğini ve bir casus program aracılığıyla çocukların özel bilgilerine ulaştığını belirtiyor.

Uzman, bu tür oyunlara karşı alınabilecek en etkili önlemin çocukları telefon ve sosyal medyadan uzak tutmak olduğunu vurguluyor. Ailelere, çocukların davranışlarındaki değişikliklere dikkat etmeleri ve iletişim kanallarını güçlü tutmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, çocuklara sosyal medya hesaplarının şifresini vermemek ve bu tür oyunları öğretmemek de önemli bir koruyucu önlem olarak öne çıkıyor.


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