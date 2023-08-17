Hawaii'de alevlerin sardığı kasaba neredeyse haritadan silindi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:10

Hawaii'de geçen hafta başlayan yangın, adada 100 yılı aşkın bir süredir yaşanan en ölümcül yangın olma özelliğini taşıyor.

Hawaii'nin batı kıyısındaki Lahaina, 8 Ağustos Salı günü hızla ilerleyen alevlerin kasabayı hızla sarması ve ardında tam bir yıkım bırakmasının ardından en kötü etkilenen yer oldu.

Hawaii'nin kuzeyindeki sıcak hava dalgası ve güneyindeki Dora Kasırgası, adanın kuzeyindeki yangınları daha da şiddetlendirdiği rapor edildi.

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı, adadaki 80 uyarı alarmından hiçbirinin çalmadığını ve sakinlere kaçmak için çok az zaman kaldığını açıklamıştı.

8 Ağustos günü Landsat 8 uydusunun Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından çekilen bir görüntü, Lahaina, Kihei'nin kuzeydoğusundaki ikinci büyük yangını ve Hawaii'nin doğusundaki bir dizi küçük yangını da gösteriyor.

Lahaina'da hayatta kalanların çoğu denize kaçtı, kasaba sakinleri bölgeye geri döndüklerinde evlerini ve geçim kaynaklarını kullanılamaz halde buldular.

Son yıllarda yoğun orman yangınlarının yaşandığı birçok bölgenin aksine, Hawaii'de ortaya çıkan yangınların alışılmadık bir durum olduğu kaydedildi.