Hemzemin geçitte beklemeyen araca tren çarptı: 3 ölü
Rusya'da hemzemin geçitte beklemeyen araca trenin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Moskova Bölgesi'ndeki İvanteyevka kentinde sabah saatlerinde bir taksi sürücüsü 2 yolcusunu alarak belirlenen adres için yola çıktı.
Taksi sürücüsü trenin geçeceği saatte karşı yöne geçmek için hemzemin geçide ilerledi. Dikkatsiz sürücü trene dikkat etmeyince hızla gelen tren taksiyi altına alarak metrelerce sürükledi.
Moskova Bölgelerarası Taşımacılık Savcılığı kazanın oluş biçimine dair güvenlik görüntülerini servis ederken, Rusya İçişleri Bakanlığı kaza sırasında taksi içinde bulunan toplam 3 kişinin feci şekilde can verdiğini duyurdu.
Moskova Bölge polisi olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazadan sonra tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşandığı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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