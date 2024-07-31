Heniyye suikasti sonrası Filistin yönetiminden ilk açıklama

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:00

Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesini şiddetle kınadı ve bunu "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre Abbas ayrıca, Filistinlileri "İsrail işgali karşısında birlik olmaya, sabırlı ve kararlı olmaya" çağırdı.

Filistinli gruplar suikasta tepki olarak "genel direniş ve kitlesel ayaklanma" çağrısında bulundu.

GEÇMİŞTEKİ SUİKASTLER

İsrail, 2004 yılında Hamas'ın kurucusu Ahmed Yasin ve yine 2004 yılında Hamas'ın kurucularından Abdülaziz el Rantisi ve 1988 yılında da El Fetih partisinin kurucularından Ebu Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli liderleri çeşitli suikastlerle öldürmüştü.

Tel Aviv yönetimi, bu ayın başında da Han Yunus'ta birçok binayı yerle bir eden ve 90 kişinin ölümüne neden olan bir hava saldırısı ile Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif'i öldürmeye çalışmış fakat başarısız olmuştu.

Deif'in en az yedi suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.