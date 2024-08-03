Heniyye'nin oğlundan sert açıklamalar: 'Siyonistler bizi durduramayacak...'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:11

Güncelleme: 03.08.2024 - 12:11

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye, Katar’ın başkenti Doha'da kılınan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Törenin ardından Hamas yöneticileri ile taziyeleri kabul eden Abdusselam Heniyye, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filistin halkının mücadelesinin durdurulamayacağını dile getiren oğul Heniyye, "Bu cani siyonist düşmana mesajım, yüzyılı aşkın süredir liderlerimize yapılan bu saldırılar bizi durduramaz. Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız" dedi.

'GAZZELİ ÇOCUKLARIN KANINDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİL'

Heniyye, şunları kaydetti:

"Filistin halkının önderi olan babama yönelik tüm çabalarınız için Allah'a şükrediyorum, bu ayrılık acısı anlamına geliyor ama biz babamızın şehitlik mührüyle kendimizi kutluyoruz. Babamın kanı Gazzeli çocukların veya kişilerin kanından daha kıymetli olmadığı gibi bizim gözyaşlarımız da şehit ailelerinin gözyaşlarından daha kıymetli değildir."

HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.