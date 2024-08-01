İran'dan Heniyye suikastına karşılık vereceği iddialarına yanıt: 'İsrail pişman olacak...'

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşı verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini söyledi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:26
İran'dan Heniyye suikastına karşılık vereceği iddialarına yanıt: 'İsrail pişman olacak...'
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Tahran'da Heniyye için düzenlenen cenaze töreninde, İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Heniyye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, söz konusu adımın atılacağının altını çizdi.

HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.


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