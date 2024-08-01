Heniyye suikastında yeni iddia: ‘Bomba aylar öncesinden gizlice konuldu’

Yayınlanma: 01.08.2024 - 19:09

Güncelleme: 01.08.2024 - 19:09

Gazete, ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayanarak Heniyye’nin kaldığı konutta meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.

Heniyye’nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Heniyye’nin kaldığı odaya yerleştirildiği öne sürüldü.

Tahran'da bulunan Heniyye’nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi.

Bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmadı. Böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından "felaket niteliğinde bir başarısızlık" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, İsrail’in suikastla ilgili sorumluluğunu kamuoyuna açıklamadığı ancak İsrail istihbarat yetkililerinin, suikastın hemen sonrasında ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.