Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:13

ABD dış politikasının önemli isimlerinden, eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Henry Kissinger kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger neden öldü? Henry Kissinger daha önce hangi görevlerde bulundu?

HENRY KİSSİNGER KİMDİR?

Henry Alfred Kissinger 27 Mayıs 1923 yılında doğdu. Babası Louis Kissinger bir öğretmendi. Annesi Paula (Stern) Kissinger bir ev kadınıydı. Walter Kissinger adında bir kardeşi vardı. Soyadı olan Kissinger onun büyük-büyük-büyükbabası Meyer Lob tarafından 1817 yılında kabul edildi. Bir genç olarak, zamanında ülkenin en iyi takımlarından biri olan Greuther Fürth'ün genç takımında oynadı. 1938 yılında Nazi zulmünden kaçan ailesi New York'a taşındı. Kissinger, orada Yahudi göçmen topluluğunun bir parçası olarak üst Manhattan Washington Heights bölümünde liseye gitti. George Washington Yüksek Okulu'ndan sonraki ilk yıl, gece okuluna başladı ve tam zamanlı olarak bir tıraş fırçası fabrikasında çalıştı. Lise sonrasında, Kissinger muhasebe eğitimi için New York City Kolejine girdi.

Harvard Üniversitesi öğretim üyesi olduktan sonra 1969 - 1975 yılları arasında ABD başkanının ulusal güvenlik danışmanı, 1973 - 1977 yıllarında ise ABD'nin 56. dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya arasındaki yumuşama politikasını geliştirdi, bunun sonucunda 1972 yılında SALT I antlaşması imzalandı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında ilk resmî ilişkileri kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1969 - 1970 yılarında Kamboçya'yı bombalamasını desteklemesine karşın, Vietnam sorununu çözüme götürmedeki üstün katkılarından dolayı 1973 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Mekik Diplomasisi yöntemiyle 1979 yılında İsrail ile Mısır arasında da diplomatik ilişki kurulmasına katkıda bulundu.

Dünya tarihindeki en büyük diplomatlar arasında kabul edilmektedir. Emekli olduktan sonra birçok kitap yazarak anılarını, görüşlerini ve diplomasi tecrübelerini kamuoyu ile paylaştı. Kissinger, 29 Kasım 2023 tarihinde öldü.

TARTIŞMALI NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Kissinger, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazandı ancak bu ödül Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüller arasında yerini aldı.

Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.

Kissinger ödüle, Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü. Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti. New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.