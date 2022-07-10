Herkes hamile sanıyordu: Karnından 28 santimetrelik kist alındı

10 Temmuz 2022 Pazar, 09:40

Minnesota’da yaşayan Raquel Rodriguez’in yaşadığı sağlık problemi yaklaşık 5 yıl önce başladı.

NTV'de yer alan habere göre, genç kadın erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada acı çekmeye başlayınca, böbrek ve idrar yollarında enfeksiyon şüphesiyle doktora gitti. Fakat doktorlar genç kadının yumurtalıklarında 8 santimetrelik bir kist olduğunu ve endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Cinsel ilişkiye girerken yaşadığı ağrının da başka bir sebebi olabileceğini söyleyen doktorlar, genç kadını ağrı kesici vererek eve gönderdi.

Fakat zaman içinde genç kadının bedenindeki bu kist giderek büyümeye başladı.

Hayatının kabusa döndüğü o anları Rodriguez şu sözlerle anlattı:

"Nefes darlığı çekiyordum ve sürekli şişiyordum. İnsanlar bana ‘Ne zaman doğum yapacaksın?’ diye soruyorlardı. 'Hamile olduğunu bilmiyordum. Neden bana söylemedin?' diyen arkadaşlarım oldu"

Yaşadığı sağlık sorunu artık dayanılmaz hale gelen Rodriguez, sonunda yeniden hastanenin yolunu tuttu.

KARNINDAN 5 KİLOGRAM KİST ÇIKARILDI

Hastanede yapılan tetkiklerde Rodriguez'in yumurtalıklarındaki kistin büyüdüğü ve hemen ameliyata alınması gerektiği söylendi.

Ameliyatla genç kadının yumurtalıklarından yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki bir kistin çıkarıldığı açıklandı.

Rodriguez, zorlu bir ameliyat sürecinden sonra yaşadığı değişimi sosyal medyada anlattı.

Rodriguez, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken 2 saatlik ameliyat sonrasında çıkarılan kistin boyunun 28 santimetre olduğunu söyledi.

Genç kadın, “Bu tümörün kanser olmaması büyük bir şans. Yoksa şu an hayatta olmazdım” dedi.

Ameliyatından önce, Rodriguez'in arkadaşları ona sürpriz bir bebek partisi düzenledi. TikTok'ta yayınlanan fotoğraflarda Rodriguez, "Bu bir kist!" yazan bir tabelanın yanında poz verirken yumruğunu kucaklarken görülüyor.

"Herkes kistimin ne kadar ağır olacağını tahmin etmek zorunda kaldı" diye gülen Rodriguez, "Bu oldukça komikti" diyor.

Ameliyattan dört hafta sonra tekrar eskisi gibi hissettiğini söyleyen Rodriguez, "Midem normale döndü. Ama dürüst olmak gerekirse, en iyi yanı artık dayanılmaz bir acı içinde değilim. Sanırım çektiğim acı konusunda daha agresif olsaydım daha çok dinlerlerdi?" dedi.