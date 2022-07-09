Pakistan'da, Hristiyan tamirci dine küfür etmekten idamla cezalandırıldı
Pakistan'da, Hristiyan tamirci Müslüman müşterisi ile tartıştı. Tartışma esnasında islamiye küfür ettiği için ölüm cezasına çarptırıldı.
Pakistan'ın, Lahor kentinde yaşayan Ashfaq Masih isimli Hristiyan motosiklet tamiricisi, sadık bir Müslüman olduğu için indirim isteyen müşterisi ile tartışmaya girdi.
Hristiyan tamirci, müşterisinin indirim talebinde bulunurken söylediği "ben dini bütün bir müslümanım" sözlerine cevap olarak İsa Mesih'e inandığını ve müşterisinin dinine olan sadakatiyle ilgilenmediğini söyledi.
Tamirci Masih, bu tartışmanın ardından Hz. Muhammed'e saygısızlık etmekle suçlandı ve Hristiyanlar için İsa'nın 'gerçek peygamber' olduğunu söylediği iddiasıyla tutuklandı.
Tutuklu olduğu beş yılın ardından Masih, Lahor mahkemesi tarafından ölüme mahkum edildi.
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