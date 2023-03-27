Herzog, yargı reformunun derhal durdurulmasını istedi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:41

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:41

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkede yüz binlerce kişinin söz konusu "yargı reformuna" karşı sokak gösterileri düzenlemesinin ardından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Herzog, ülke güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dün gece son derece ağır sahnelere şahit olduk. Başbakana, hükümete ve koalisyon üyelerine sesleniyorum. Halkın tamamı derin bir endişeyle hareket ediyor. Güvenliğimiz, ekonomimiz ve toplumumuz tehlike altında. Bütün İsrail halkının gözü üzerinizde. Tüm Yahudi halkının gözü üzerinizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde."

Herzog, hükümete hitaben, "Sorumluluğum gereğince, İsrail halkının birliği için sizi (yargı reformuna ilişkin) yasal süreci derhal durdurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.