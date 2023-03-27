İsrailli Milletvekili Tibi, ülkedeki protestoları 'Arap Baharı'na benzetti

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 08:12

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 08:12

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

İsrail Meclisi'ndeki Ortak Liste Partisi'nden Arap Milletvekili Ahmed Tibi, hükümetin yargı reformuna karşı düzenlenen kitlesel protestoları, Arap dünyasında 2010 yılında başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan hükümet karşıtı ayaklanma ve isyanlara yol açan sürece benzetti.

Tibi, Twitter hesabından, İsrail’deki protestolara ilişkin, "Arap Baharı" sürecinde sıklıkla kullanılan "Halk rejimin düşmesini istiyor" sloganını paylaştı.