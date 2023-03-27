İsrailli Milletvekili Tibi, ülkedeki protestoları 'Arap Baharı'na benzetti
İsrailli Arap Milletvekili Ahmed Tibi, hükümetin tartışmalı "yargı reformu"nun siyasi krize dönüşmesi ve ülke genelinde protestolara yol açmasını "Arap Baharı" adı verilen sürece benzeterek, "Halk rejimin düşmesini istiyor" sloganını paylaştı.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.
İsrail Meclisi'ndeki Ortak Liste Partisi'nden Arap Milletvekili Ahmed Tibi, hükümetin yargı reformuna karşı düzenlenen kitlesel protestoları, Arap dünyasında 2010 yılında başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan hükümet karşıtı ayaklanma ve isyanlara yol açan sürece benzetti.
Tibi, Twitter hesabından, İsrail’deki protestolara ilişkin, "Arap Baharı" sürecinde sıklıkla kullanılan "Halk rejimin düşmesini istiyor" sloganını paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...
- AKP'liler birbirine girdi: Yumruklar konuştu