Heykeller yıkıldı, karakollar yakıldı... Venezuela’da protestolar büyüdü, militanlar sokağa indi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:45

Güncelleme: 30.07.2024 - 12:46

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Venezuala’nın birçok kentinde şiddetli protestolar yaşanıyor. Başkent Karakas’ta yoğunlaşan eylemler yakındaki kentlere de yayıldı.

Eylemler esnasında protestocular, polisle çatıştı. Güvenlik güçleri, uzun namlulu silahlarla vatandaşa müdahale etti. Protestocular, Bolivarcı devrimi sembolize eden heykelleri yıktı, seçimi yeniden kazandığı iddia edilen Başkan Nicolas Maduro’nun fotoğrafları yakıldı ve polis merkezlerine saldırılar gerçekleşti.

Karışıklıklar esnasında 15 protestocunun hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun da öldürüldüğü kameralara yansıdı. 100’den fazla protestocu gözaltına alındı. İddiaya göre, öldürülen sivillerden biri, 15 yaşındaki bir çocuk. Kayda geçmemiş ölümlerin çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Karakas’ın mahallelerinde çatışmalar devam ediyor.

PARAMİLİTER ÖRGÜTLER ÇATIŞIYOR

Polis güçlerinin müdahalesinin yanında, hükümet yanlısı Colectivos (Kolektif) paramiliter örgütü militanları da, uzun namlulu silahlarla protestoculara saldırdı.

Colectivos örgütü militanlarının yayınladığı bir videoda, yüzü maskeli militanlar ellerindeki silahları göstererek ‘devrimi ve hükümeti koruyacaklarını’ söyledi. Silahlı protestocular ve militanlar, sokaklarda çatıştı.

Colectivos’un eylemlerinden kısa bir süre sonra, Venezuela'da aktif “mega çete” (megabandas) Tren Del Llanos, (Llanos Treni) güvenlik güçlerini ve devlete bağlı paramiliter güçleri sakin olmaları konusunda uyardı.

Uyarı videosu yayınlandıktan sonra çete, protesto eylemlerine katıldı. Suç örgütünün militanları, Guarico eyaletindeki bir polis merkezinin önündeki Maduro posterlerini, bina içerisindeki polislerin gözü önünde yaktı ve içerideki memurları tehdit etti.

HEYKELLER YIKILDI, KARAKOLLAR YAKILDI

Protestocular, devrimi sembolize eden eserlere ve polis istasyonlarına saldırdı. Karakas'ta ve çevre kentlerde birçok heykel, protestocular tarafından halatlar ve keskiler kullanılarak devrildi. Karakas’ta halk, devirdikleri Nicolas Maduro heykelini yerde sürükledi, üzerine çıktı.

Karakas, Maturin, Katia ve Kumana’da polis merkezleri ateşe verildi. Protestocular, polis memurlarını sokaklarda kovaladı ve yakaladıklarını darp etti. En az iki polis memuru, linç sonucu hayatını kaybetti.

Protestocuların eylemlerini gerçekleştirdiği tüm şehirlerde, Maduro’nun seçim döneminde kiraladığı reklam panoları ateşe verildi. Maduro’nun resimleri, devlet makamlarından çıkarıldıktan sonra sokaklarda yakıldı. Protestocuların Maduro karşıtı sloganları sokaklarda yankılandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER BÜYÜYOR

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi. Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın" ifadesini kullandı.

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gereğinin yapılacağını kaydetti.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Venezuela’ya, komşu ülkelerden tepkiler gecikmedi. Peru, Kolombiya, Uruguay ve Guatemala hükümetlerinin yaptığı resmi açıklamalarda, seçim sonuçlarının adil olmadığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, seçimlerin şeffaf olması gerektiğini belirtti. Arjantin Başkanı Javier Milei ise, Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin, demokrasiyi korumak amacıyla darbe yapmaları gerektiğini söyledi.