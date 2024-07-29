Venezuela seçimleri Latin Amerika'da nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:23

Güncelleme: 29.07.2024 - 13:45

Güney Amerika liderleri başta olmak üzere Dünya kamuoyu, Venezuela seçimlerini yorumladı. Üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Nicolas Maduro’nun birçok seçim anketinin öne sürdüğü verilere rağmen seçimden galip çıkması, uluslararası bir infial yarattı.

Liderlerin açıklamaları, şu şekildedir:

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLINKEN

“Venezuela seçim komisyonunun kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı gördük. Açıklanan sonucun Venezuela halkının iradesini ya da oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişelerimiz var.”

ŞİLİ BAŞKANI GABRIEL BORIC

“Maduro rejimi, bu seçimin sonuçlarına inanmanın zor olduğunu anlamalıdır. Uluslararası toplum ve özellikle de sürgündeki milyonlarca Venezuelalı da dahil olmak üzere Venezuela halkı tam şeffaflık talep etmektedir... Şili olarak, bağımsız kaynaklarca kanıtlanabilir olmayan hiçbir sonucu tanımayacağız.”

GUATEMALA BAŞKANI BERNARDO AREVALO

“Venezuela, halkın iradesine biat eden, şeffaf ve şaibesiz sonuçları hak etmektedir. Venezuela seçim otoritesi tarafından açıklanan sonuçları büyük bir şüpheyle değerlendiriyoruz. Bu nedenle seçim gözlem misyonu raporları çok önemli. Bugün, Venezuela halkının oylarını her zamankinden daha fazla savunmalıyız.”

URUGUAY BAŞKANI LUIS LACALLE POU

“Bu şekilde olmaz! Maduro’nun seçim sonuçları ne olursa olsun ‘kazanacağı’, açık bir sırdı. Seçim gününe ve sayıma kadar olan süreç bariz bir şekilde kusurluydu. Zafere ulaşmak için kullanılan yöntemler ve sistemler güvenilmez ise, o zaferi tanıyamayız.”

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞİŞLERİ ŞEFİ JOSEP BORRELL

“Venezuela halkı, ülkelerinin geleceği için çok sayıda oy kullandı. Halkın iradesine saygı duyulmalıdır. Oyların dikkatle sayılması ve oy kayıtlarına tam erişimin onaylanması, seçim sürecinde şeffaflığın sağlanması için hayati önem taşımaktadır.”

KOLOMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANI LUIS GILBERTO MURILLO

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alan tüm siyasi aktörlerle sürekli temas halinde olduk… Venezuela’nın tüm kesimlerinin sesinin duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçlara ilişkin her türlü şüphenin giderilmesi önemlidir… Oyların tamamının sayılması, doğrulanması ve bağımsız denetiminin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

PERU DIŞİŞLERİ BAKANI JAVIER GONZALEZ-OLAECHEA

“Venezuela hükümeti tarafından yapılan, sahtekarlık amaçlı tüm usulsüzlüklerin toplamını şiddetle kınıyorum. Peru, Venezuela halkının iradesinin ihlal edilmesini kabul etmeyecektir. Peru'nun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçisi, istişarelerde bulunmak üzere derhal geri çağrılmıştır.”

KOSTA RİKA BAŞKANI MIGUEL DIAZ-CANEL

“Nicolas Maduro, kardeşim, Bolivarcı ve Chavista halkının zaferi, senin de zaferin oldu. Emperyalizm yanlısı muhalefeti temiz ve kesin bir şekilde mağlup ettin. Ayrıca bölgesel, müdahaleci ve Monroist sağa karşı da bir zafer kazandın. Halk konuştu ve Devrim kazandı.”

HONDURAS BAŞKANI XIOMARA CASTRO

“Komutan Hugo Chavez’in mirasını yaşatan ve egemenliklerini pekiştiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ve Venezuela'nın cesur halkını tebrik ediyoruz. İtiraza açık bırakmayan bu zaferi, bir Demokrat, Devrimci ve Sosyalist olarak selamlıyorum.”

BOLİVYA BAŞKANI LUIS ARCE

“Bu demokratik şöleni yakından takip ettik. Venezuela halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye gösterilen saygıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile dostluk, işbirliği ve dayanışma bağlarımızı güçlendirmeye devam etme arzumuzu tekrar dile getirmek istiyoruz.”

ARJANTİN BAŞKANI JAVIER MILEI (SONUÇLAR AÇIKLANMADAN ÖNCE)

“Arjantin, yeni bir sahtekarlığı tanımayacaktır. Bu kez Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin, demokrasiyi ve halk iradesini savunacağını umut ediyoruz.”

RUSYA FEDERASYONU BAŞKANI VLADİMİR PUTİN

“Bu seçim, dost halklarımızın çıkarları yönünde gerçekleşti ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa etme amacımızla uyumlu oldu. İkili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda süregelen ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Başkan Maduro, Rus topraklarında her zaman hoş karşılanan bir misafir olacaktır.”