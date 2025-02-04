Hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri artıyor

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:50

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:50

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan araştırmacılar, hiç sigara içmeyenler için akciğer kanserinin dünya çapında kanser ölümlerinin en büyük beşinci nedeni olduğunu söyledi. Bu vakalar neredeyse sadece adenokarsinom alt tipinde olup, glandüler dokuda oluşan bir tümördür ve çoğunlukla kadınlarda ve Asyalı popülasyonlarda görülmektedir.

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, 2022'deki tüm adenokarsinom vakalarının yaklaşık yüzde 15'inin hava kirliliğinin bir sonucu olduğunu ortaya koyarak, hava kirliliğine bağlı akciğer kanseri riskinin özellikle doğu Asya ve Çin'de artmakta olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, “Dünya çapında birçok ülkede sigara içme yaygınlığı azalmaya devam ederken, hiç sigara içmemiş kişilerde kanser oranı artmıştır. Hava kirliliği, dünya çapında hiç sigara içmemiş kişiler arasında akciğer kanseri vakalarının yüzde 53 ila 70'ini oluşturan adenokarsinomun ortaya çıkan baskınlığını kısmen açıklayan önemli bir faktör olarak düşünülebilir” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar ayrıca, evlerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla katı yakıtların yakılmasına maruz kalmanın, hiç sigara içmemiş Çinli kadınlar arasında akciğer kanseri vakalarının artmasında bir faktör olabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar, “Ortamdaki PM kirliliğine atfedilebilecek en büyük adenokarsinom yükünün Doğu Asya'da, özellikle de Çin'de olduğunu tahmin ettik; bu da hava kirliliğinin ana kaynaklarına odaklanan hava kalitesi yönetim programları ve temiz enerjiye yaygın erişim gibi önleyici tedbirlere bu ortamlarda öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir” dedi.

Araştırmacılar, 2022 yılında erkeklerde yaklaşık 720 bini adenokarsinom olmak üzere yaklaşık 1,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası olduğunu tahmin ediyor. Kadınlarda ise aynı yıl yaklaşık 910 bin akciğer kanseri vakası görülmüş ve bunların yaklaşık 542 bini adenokarsinom olduğu ifade ediliyor.

ADENOKARSİNOM NEDİR?

Adenokarsinom, glandüler hücreler diye adlandırılan vücudun mukus salgılayan hücrelerinden kaynaklanan bir kanser tipidir. Vücutta pek çok organ bu hücrelere sahiptir ve adenokarsinom bu organlarda gelişebilir. Bu kanser tipinin en sık görüldüğü organlar; bağırsak, meme, yemek borusu, mide, akciğer, pankreas ve prostattır.

İnsan vücudunda gland adı verilen hücreler mukus denilen vücut sıvılarını üreterek vücudun nemli kalmasını ve calıŞmasını kolaylaştırır. Bu hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile adenokanser meydana gelir. Adenokanser vücudun diğer bölgelerine de sıçrayarak sağlıklı dokulara zarar verebilir.