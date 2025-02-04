4 Şubat ne günü? 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 08:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:41

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Peki, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Dünya Kanser Günü mesajları

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, Dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri olmuştur.

Dünya Kanser Günü’nün temel amaçları

Farkındalık yaratmak: Kanserin belirtileri, erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Önleme ve koruma yollarını vurgulamak: Sağlıklı yaşam tarzının önemi, sigaradan uzak durma, sağlıklı beslenme gibi konulara dikkat çekmek.

Kanserle mücadelede küresel iş birliğini artırmak: Hükümetleri, sağlık kuruluşlarını ve bireyleri bilinçlendirmek.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemi önemini korumaya devam etmektedir

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir

Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser türüdür.

Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür.

DÜNYA KANSER GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Kanser Günü'nde farkındalık yaratmak için sevdiklerinizle ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz bazı etkileyici mesajlar:

“Kanserden korkma, geç kalmaktan kork! Erken teşhis hayat kurtarır.”

“Sağlıklı bir yaşam, kansere karşı en güçlü kalkanımızdır.”

“Kansere karşı hep birlikte mücadele edelim, farkındalık yaratalım!”

“Her yıl milyonlarca insan kanserle savaşıyor. Onların yanında olduğumuzu gösterelim.”

“Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin, sevdiklerinize de hatırlatın!”