Hindastan'da ilk Omicron XE vakası

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:57

Covid-19 salgının etkisi devam ederken, Hindistan'da Omicron'un BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' varyantına rastlandı.

XE VARYANTI NEDİR?

İngiliz Daily Star gazetesi, son dönemde bu varyantın hızla arttığını yazarken İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın verilerine göre vaka sayılarının yüzde 9.8 oranında arttığına vurgu yapıldı.

Fakat bu vaka oranının henüz toplam vakalar arasında küçük bir bölüme denk geldiği belirtilirken, Omicron varyantının alt türleri arasında XD, XF ve XE olduğuna vurgu yapıldı. XD’nin bazı Avrupa ülkelerinde görüldüğü açıklanırken XE’nin en büyük endişe kaynağı olduğu da aktarıldı. Bilim insanları, Omicron XE varyantının orijinal Omicron (BA.1) ile mutasyona uğramış Omicron (BA.2) varyantlarının birleşiminden ortaya çıktığını da belirtti.