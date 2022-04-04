Omicron'un yeni varyantı çıktı: Şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant
Covid-19 dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, özellikle İngiltere ve Tayland'da etkisini gösteren Omicron varyantının yeni mutasyonu Omicron XE'nin varyant BA.2’den yüzde 10 daha hızlı çoğalabildiği açıklandı.
Son dönemde başta İngiltere ve Tayland olmak üzere birçok ülkede Omicron XE varyantı tespit edildi. Uzmanlar henüz bu varyantın ne kadar bulaşıcı olduğunun bilinmediğini belirtirken bu mutasyonun Omicron’un BA.1 ve BA.2 uzantılarının bir araya gelmesinden oluştuğunu aktardı.
İngiliz Daily Star gazetesi'nden aktaran Sözcü'nün haberine göre; son dönemde bu varyantın hızla arttığını yazarken İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın verilerine göre vaka sayılarının yüzde 9.8 oranında arttığına vurgu yapıldı.
DSÖ: YÜZDE 10 DAHA HIZLI ÇOĞALABİLİYOR
Mutasyona ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Erken sonuçlara göre bu varyant BA.2’den yüzde 10 daha hızlı çoğalabiliyor. Fakat henüz bunu doğrulamak için çalışmaları artırmak gerek”
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