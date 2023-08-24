Hindistan, havadan havaya füzesi Astra'yı test etti

Hindistan, Goa eyaletinde ürettiği havadan havaya füzesi Astra'nın test atışını tamamladı.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 08:20
Hindistan, havadan havaya füzesi Astra'yı test etti
Abone Ol google-news

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Astra" adlı yerli üretim füze, yaklaşık 6 bin metre yükseklikteki hava aracından başarılı şekilde fırlatıldı.

Açıklamada, testin tüm hedeflerine ulaşıldığı bildirildi.

Hafif savaş uçağı Tejas'tan fırlatılan havadan havaya füze "Astra"nın son teknoloji ürünü olduğu ve hareket halindeki süpersonik (ses üstü) hava hedeflerini yok etmesi için tasarlandığı kaydedildi.

Testlerin ardından Savunma Bakanı Rajnath Singh, yerli füzenin, "ithal silahlara bağımlılığı azaltacağına" ifade etti.


Player Alanı
Hindistan

İlgili Haberler

Hindistan Ay'ın güneyine inmeyi başaran ilk ülke oldu

Hindistan Ay'ın güneyine inmeyi başaran ilk ülke oldu
Hindistan'da inşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü: 17 ölü

Hindistan'da inşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü: 17 ölü
Hindistan'da doktorlar ucuz ilaç yazma zorunluluğuna tepkili

Hindistan'da doktorlar ucuz ilaç yazma zorunluluğuna tepkili

En Çok Okunan Haberler