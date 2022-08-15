Hindistan ikinci parti S-400 hava savunma sistemini yakında teslim alacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:47

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport CEO'su Aleksandr Miheyev, Moskova'da 21 Ağustos'a kadar sürecek "Armiya" isimli 8. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun açılışında konuştu.

Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin yakın gelecekte Hindistan'a teslim edileceğini belirterek, 2023'ün sonuna kadar beş partinin de sevk edileceğini söyledi.

Miheyev, "Sözleşme başarıyla uygulanıyor. Yakın gelecekte ikinci partiyi tedarik edeceğiz. 2023'ün sonuna kadar beş partiyi de tedarik edeceğiz" dedi.

Miheyev ayrıca, 300'den fazla Hintli askeri uzmanın, Rusya'dan tedarik edilen S-400 hava savunma sistemi için eğitildiğini sözlerine ekledi.

Hindistan, 2019'da 5 parti S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı.