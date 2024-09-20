Hindistan, Ukrayna'ya askeri mühimmat gönderdiği iddialarını "spekülatif" ifadesiyle reddetti

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:17

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:17

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Reuters'ın dün yayınladığı Hindistanlı silah üreticileri tarafından satılan top mermilerinin Avrupalı müşteriler tarafından Ukrayna'ya yönlendirildiğini iddia ettiği haberine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Rusya'nın tekrar eden uyarılarına rağmen mühimmat transferinin bir yıldan uzun süredir devam ettiği ve Hint hükümetinin bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberin yalanlandığı açıklamada, haberin "spekülatif" ve "yanıltıcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, haberdeki iddiaların "mevcut olmadığı ve bu nedenle yanlış ve kötü niyetli" olduğu kaydedilirken Hindistan'ın silahların yayılmasının önlenmesinde "uluslararası yükümlülüklere uyma konusunda kusursuz sicile" sahip olduğu vurgulandı.

Hindistan, mayısta askeri mühimmat ihracatı kurallarının daha da sıkılaştırıldığını duyurmuş ve alıcıların, silahların üçüncü ülkelere göndermemesini zorunlu kılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Reuters, ismi açıklanmayan Hindistanlı ve Avrupalı yetkililer ile gümrük verilerine dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Ukrayna tarafından kullanılan askeri mühimmatın küçük bir miktarını ürettiğini öne sürmüştü.

İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya Hint yapımı top mermilerini gönderen Avrupa ülkeleri arasında olduğu belirtilen haberde, Moskova'nın konuyu en az iki kez Delhi ile gündeme getirdiği kaydedilmişti.

Hindistan, Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya taraf olduğu savaşta Rusya'yı doğrudan eleştirmekten kaçınırken savaşın sona ermesi için sık sık diplomasi ve diyalog çağrıları yapıyor.

Hindistan ile Rusya arasında geleneksel olarak güçlü ilişkiler bulunuyor. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Delhi, Moskova ile ticaret ve savunma alanındaki işbirliğine devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi temmuzda Rusya'ya yaptığı ziyaretinde Rus lider Vladimir Putin'e "sevgili dost" hitabında bulunmuştu. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Modi'nin Rusya ziyaretine tepki göstermişti.

Modi ağustos ayında ise Ukrayna'yı ziyaret etmişti.