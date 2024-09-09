Hindistan’da skandal iddia: YouTube videosuyla ameliyat yaptı, çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

Hindistan’da skandal iddia: YouTube videosuyla ameliyat yaptı, çocuk hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:25

NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.

"DOKTOR, HASTANEDEN KAÇTI" İDDİASI

Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.

Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Hindistan #Doktor #ameliyat

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