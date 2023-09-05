Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde 2 saat içinde 61 bin yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:36
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
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Hindistan’ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. Eyaletin başkenti Bhubaneswar’da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yıldırım düşmesi nedeniyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı. IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken, diğer bölgelerde de sarı alarm verdi. Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.

Öte yandan, dün Odisha’da 5 bin 300’den fazla yıldırım düştü. Hindistan’ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor. Bugün düşen 61 bin yıldırımın daha önce kaydedilmediği belirtiliyor.


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Hindistan Yıldırım

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