Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatı 7 ayın en düşüğünde!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:00

Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa'nın verilerine göre, muson yağmurları nedeniyle endüstriyel faaliyet ve hareketliliğin azalmasıyla Hindistan'ın ham petrol ithalatı ağustosta yüzde 5 düşüşle günlük 4,35 milyon varil oldu. Hindistan, temmuzda günlük 4,57 milyon varil petrol ithal etmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi ülke, ağustosta Rusya'dan günlük 1,46 milyon varil petrol tedarik etti. Geçen ayın 450 bin varil altında gerçekleşen ithalat verisi, aynı zamanda ülkenin son yedi ayda Rusya'dan yaptığı en düşük petrol tedariki olarak kayıtlara geçti.

Hint rafinerilerin ülkenin bir diğer büyük tedarikçisi Irak'tan yaptığı ithalat da ağustosta günlük 891 bin varilden 866 bin varile düştü.

Suudi Arabistan'ın Hindistan'a ham petrol tedariki ise temmuza göre günlük 336 bin varil artarak 820 bin varil oldu.

ABD'DEN YAPILAN ALIMLAR DÜŞTÜ

Hindistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) petrol ithalatı da temmuzda günlük 290 bin varilken ağustosta günlük 273 bin varile geriledi. ABD'den yapılan alımlar temmuza göre günlük 59 bin varil azalarak 160 bin varile düştü.

Vortexa Asya-Pasifik Analiz Başkanı Serena Huang, Hindistan'ın petrol talebindeki düşüşün mevsimsel olduğunu belirterek, "Bazı Hint rafinerilerin eylülde başlayacak ve kasıma kadar devam edecek planlı bakım çalışmaları, ham petrol ithalatlarını daha da sınırlandırabilir. Ancak yılın son çeyreğinde iç talebin ve genel olarak ihracat marjlarının ve buna paralel olarak da ham petrol ithalatının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Çin ve ABD'den sonra dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı olan Hindistan, ham petrol talebini Rusya, Suudi Arabistan, Irak, ABD, BAE ve bazı ülkelerden yaptığı ithalatla karşılıyor. Ülkede yakıt talebi, bazı bölgelerin şiddetli sellerden etkilenmesi nedeniyle genellikle haziranla başlayan dört aylık muson mevsiminde düşüyor.

ÜLKENİN İHRACAT GELİRLERİ HEDEF ALINDI

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Batılı ülkeler yüksek seviyede bağımlı oldukları Rus ham petrolü ve petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulayarak ülkenin ihracat gelirlerini hedef aldı.

Batılı ülkelerin ambargolarıyla pazar kaybeden Rusya ise yüksek navlun maliyetleri nedeniyle önceden Rus petrolünü tercih etmeyen Hint rafinerilerin en büyük tedarikçisi haline geldi. Rusya’nın indirimli petrol satışlarından faydalanmak isteyen söz konusu rafineriler, rekor seviyede ham petrol alımı gerçekleştirdi.