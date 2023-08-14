Hindistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Hindistan-Bangladeş sınırında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Hindistan'ın Karimganj şehrinin 14 kilometre batısında, Bangladeş sınırında yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Öte yandan, Hindistan Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün 5,4, derinliğinin ise 16 kilometre olduğunu duyurdu.
Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
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