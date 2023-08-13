Girit Adası’nda 4,9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Girit Adası sabah saatlerinde 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 17:02
Girit Adası’nda 4,9 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü güneybatıdaki Palaiochora kasabası olan 4,9 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.49 sıralarında ve 10,7 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

Deprem kaynaklı evlerde ya da altyapılarda herhangi bir hasarın olmadığı vurgulanırken, Deprem Planlama ve Koruma Teşkilatı (OASP) Başkanı Efthymis Lekkas, depremin Hanya kentinde kuvvetli bir şekilde hissedildiğini ve 4,9’luk depremden önce daha küçük bir depremin meydana geldiğini belirtti.

Lekkas, artçı depremlerin olabileceği konusunda halkı uyardı.


Yunanistan Girit Adası deprem

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