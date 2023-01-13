Hindistan'da bir tarikat, 'zengin olmak' için bir çocuğa 'öldürme ayini' düzenledi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:35

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:35

Hindistan'da bir Hindu tarikat üyelerinin, insan öldürme ayininde bir çoçuğu kaçırarak öldürüp parçalara ayırması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Yetkililer, dehşet verici cinayette bir kabile topluluğuna mensup olan çocuğun "başının kesildiğini ve kalıntılarının atılmadan önce parçalandığını" belirterek, ayin emrini veren tarikat üyelerin de "zengin olmak" için bunu yaptıklarını söyledi.

"Warli" kabile topluluğuna mensup olduğu iddia edilen 9 yaşındaki çocuğun cesedinin, kaçırıldığı yerden yaklaşık 30 km uzaklıktaki Damanganga kanalında bulunduğu bildirildi.

Ceset kalıntıları, ayinde kullanıldığı düşünülen silahlarla birlikte adli tıp incelemesine gönderildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ

Güvenlik güçlerinin iki kişiyi tutukladığı ve bir genci de gözaltına aldığı belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis, çocuğun 29 Aralık'ta Sayli köyünden kaybolduğunu ve bunun 30 Aralık'ta Silvassa polis karakoluna bildirildiğini ifade ederek, "Soruşturma, polisi bir gence götürdü. Şüpheli genç, öldürülen çocuğu 29 Aralık 2022'de Sayli köyünden kaçırdığını ve suç ortağının yardımıyla kurban olarak öldürdüğünü açıkladı" dedi.